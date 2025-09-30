Трима станаха убитите полицаи при нападението срещу полицейски участък в Измир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на полицаите, убити при нападението срещу полицейски участък в Измир по-рано този месец, нарасна на трима, след като още един полицейски служител почина в болница от нараняванията си, съобщи турската телевизия Хабертюрк.

Въоръженото нападение бе извършено на 8 септември от шестнадесетгодишен нападател, който по-късно бе задържан. Младежът откри огън с пневматична пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова и първо застреля полицай, който е бил на пост пред участъка, а после и главен инспектор на полицията, пише БТА.

Турски медии съобщиха, че младежът е ученик и е живеел близо до участъка, а при нападението е крещял "Аллах е велик".

Двама полицаи и един цивилен бяха ранени при стрелбата. Единият от пострадалите - полицаят Йомер Амилаг, е починал днес в болницата.

Турската полиция арестува общо 27 заподозрени в рамките на разследването, като на 17 от тях, включително нападателя Ерен Бигюл и неговия баща, бе определена мярка за задържане под стража.