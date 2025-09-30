Тръмп обяви пред висши американски военни, че иска да събере Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пред командващи офицери в база на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния държавният глава на САЩ каза, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да бъде решен въпросът с войната, която Москва води в Украйна.

Освен това Тръмп отбеляза, че палестинското ислямистко движение "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение с Израел.

"Хамас" трябва да се съгласи. Ако не го направят, ще стане много тежко за тях", заяви президентът на САЩ.

Същевременно той предупреди за "инвазии отвътре", сравнявайки заплахите на територията на САЩ с тези от чуждия враг и твърдейки, че тези вътрешни заплахи са по-трудни за засичане, защото не са "във военни униформи".

"Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи", каза още Тръмп.