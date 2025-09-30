Тръмп иска мир на всяка цена от “Хамас” или развързва ръцете на Нетаняху за Газа (Обзор)

София евакуира двама българи от размирната територия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившият британски премиер Тони Блеър да застанат начело на борд на мира, който да оглави временно правителство в Газа. Това стои в основата на мирното споразумение от 20 точки, което Вашингтон предложи на палестинската групировка “Хамас” късно в понеделник. То

вече е прието официално от Тел Авив

и множество арабски държави, които до съвсем скоро симпатизираха на бойците в размирната територия. Саудитска Арабия, Йордания, Обединените арабски емирства, Катар, Индонезия, Турция, Пакистан и Египет заявиха, че са готови да сътрудничат на САЩ за мир в региона. От “Хамас” до тази вечер нямаше отговор на предложението. Източници до групировката твърдят, че тя тепърва ще го разглежда, но изглежда, че то трудно ще бъде прието.

“Това, което Тръмп предлага, е пълното приемане на всички израелски условия, които не предоставят на палестинския народ никакви права”, твърди анонимен източник, близък до “Хамас”.

Тръмп обаче не оставя на бойците каквато и да е възможност за преговори или протести срещу отправеното предложение. Той настоява, че те трябва да се съгласят на мир на всяка цена или да си понесат последствията. Даде им до 4 дни, за да решат.

“Надявам се, че ще постигнем мир, а ако “Хамас” го отхвърли, Биби, ще имаш нашата пълна подкрепа да направиш това, което сметнеш за добре с Газа”, заплаши републиканецът на пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Биби е прозвището, с което се обръщат към него приятелите му.

По същество предложението на Вашингтон предвижда връщането на всички живи и мъртви израелски заложници в рамките на 72 часа след влизането му в сила.

В замяна на това Тел Авив ще освободи 250 бойци на “Хамас”, които излежават доживотна присъда, заедно с 1700 палестинци, които са били задържани от Израел.

Терористичната групировка ще бъде

задължена да се саморазпусне,

както и да обещае, че няма да се опитва да заема управленски функции в размирната територия.

След като всички заложници бъдат освободени, ще бъде обявена амнистия за членовете на “Хамас”, които се съгласят на съвместно мирно съществуване с Израел. Тези от тях, които искат да напуснат Газа, ще могат да го направят.

Управлението на региона ще бъде предадено на временен преходен орган. Той ще е под формата на технократичен и аполитичен палестински комитет. Ще бъде контролиран от международен “Борд на мира”, оглавяван от Доналд Тръмп и Тони Блеър.

Амбициозното предложение оставя неразрешен един основен въпрос - ще има ли бъдеща палестинска държава. Израел категорично се противопоставя тя да стане реалност.

Според Тръмп трябва да се създаде междурелигиозен диалог, който да насърчи толерантността между еврейската и палестинската общност. Освен това международно признатата Палестинска автономия, начело с президента Махмуд Абас, трябва да проведе реформи за демократизация и либерализация.

Европейските лидери и Русия приветстваха действията на Тръмп за разрешаване на конфликта.

Във вторник българското външно министерство съобщи, че София е успяла да евакуира двама българи и една палестинка от Газа. “Една операция, добре координирана през Йордания от служби, генерални консулства, посолства. Това няма да е нито първата, нито последна операция за спасяване на българи в нужда”, заяви премиерът Росен Желязков.