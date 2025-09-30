Виетнамски съд осъди 16 души на затвор за злоупотреби със златни кюлчета

Бившата изпълнителна директорка на бижутерската компания "Сайгон" (БКС) Ле Тхуи Хан бе осъдена на 25 години затвор във Виетнам, след като присвоила 2,3 млн. евро и причинила загуби на държавата и на компанията в размер на 3,4 млн. евро чрез "поредица от измамни действия", съобщи съдът, цитиран от Франс прес и БТА.

Държавната виетнамска компания БКС е монополист в производството на златни кюлчета в страната от 2012 г. насам. През август обаче Централната банка на Виетнам обяви, че ще позволи на търговските банки и оторизирани компании също да произвеждат златни кюлчета от октомври тази година.

Още 15 съучастници на Хан, всичките служители на БКС, бяха осъдени между 2 години условно до над 22 години затвор по обвинения за присвояване и злоупотреба с власт.

"Обвиняемите са извършили изключително сложни действия", заяви съдът, цитиран от изданието "ВнЕкспрес" (VnExpress). "Те злоупотребиха с държавната политика и властта си, за да нарушат държавния механизъм за управление на златото, като причиниха нестабилност на пазара", добавиха магистратите.

Между 2021 г. и 2024 г. Хан е наредила на служителите си да увеличат процента на загуби при обработката на 10 тона златни кюлчета, присвоявайки близо 3,6 кг от благородния метал. Тя освен това ги е накарала да изготвят и фалшив списък с клиенти, за да изнесат контрабандно 34 кг злато.

Според съда Хан е произвела незаконно и е продала около 235 кг злато на слитъци и десетки хиляди златни пръстена, докато е обработвала злато на слитъци, което ѝ било поверено от централната банка.

Виновните са осъдени да върнат около 640 кг злато на държавата.