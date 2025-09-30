ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

Виетнамски съд осъди 16 души на затвор за злоупотреби със златни кюлчета

Виновните са осъдени да върнат около 640 кг злато на държавата СНИМКА: Pixabay

Бившата изпълнителна директорка на бижутерската компания "Сайгон" (БКС) Ле Тхуи Хан бе осъдена на 25 години затвор във Виетнам, след като присвоила 2,3 млн. евро и причинила загуби на държавата и на компанията в размер на 3,4 млн. евро чрез "поредица от измамни действия", съобщи съдът, цитиран от Франс прес и БТА. 

Държавната виетнамска компания БКС е монополист в производството на златни кюлчета в страната от 2012 г. насам. През август обаче Централната банка на Виетнам обяви, че ще позволи на търговските банки и оторизирани компании също да произвеждат златни кюлчета от октомври тази година.

Още 15 съучастници на Хан, всичките служители на БКС, бяха осъдени между 2 години условно до над 22 години затвор по обвинения за присвояване и злоупотреба с власт.

"Обвиняемите са извършили изключително сложни действия", заяви съдът, цитиран от изданието "ВнЕкспрес" (VnExpress). "Те злоупотребиха с държавната политика и властта си, за да нарушат държавния механизъм за управление на златото, като причиниха нестабилност на пазара", добавиха магистратите.

Между 2021 г. и 2024 г. Хан е наредила на служителите си да увеличат процента на загуби при обработката на 10 тона златни кюлчета, присвоявайки близо 3,6 кг от благородния метал. Тя освен това ги е накарала да изготвят и фалшив списък с клиенти, за да изнесат контрабандно 34 кг злато.

Според съда Хан е произвела незаконно и е продала около 235 кг злато на слитъци и десетки хиляди златни пръстена, докато е обработвала злато на слитъци, което ѝ било поверено от централната банка.

Виновните са осъдени да върнат около 640 кг злато на държавата.

