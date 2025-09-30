Погребаха Клаудия Кардинале (Снимки)

Актрисата Клаудия Кардинале бе изпратена в последния й път под звуците от филма „Имало едно време на Запад" на церемония във френската столица Париж, предаде АФП. Грандамата в италианското кино през 60-те години на миналия век почина на 23 септември на 87-годишна възраст.

Сред присъстващите на траурната церемонията бяха Ив Атал, Никола Бедос и Жорж Белер от „Петролотърсачките“ през 1971 г., като лентата събира две от жените икони на епохата – Клаудия Кардинале и Бриджит Бардо.

На погребението присъстваха и френският министър на културата в оставка Рашида Дати и бившият министър и настоящ президент на Института за арабския свят (IMA) Жак Ланг, предаде АФП, цитирана от БТА.

Ковчегът на Кардинале от бяло дърво бе внесен в църквата „Сен Рош“ в центъра на Париж под аплодисментите на хората и под звуците на музиката от „Имало едно време на Запад“ на Енио Мориконе.

Клаудия Кардинале участва заедно с Чарлз Бронсън и Хенри Фонда във филма от 1968 г., режисиран от Серджо Леоне, като прави една от най-големите си роли.

„Както обикновено майка ми се впусна в това начинание като влак в движение“, каза дъщеря ѝ Клаудия, която благодари за организирането на литургия миналата седмица в La Goulette, Тунис, където е родена майка ѝ на 15 април 1938 г.