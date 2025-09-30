Финландският министър на отбраната: Няма да се поддадем на опитите за дестабилизация с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финландският министър на отбраната Анти Хякянен каза днес, че страната му няма да се поддаде на опитите за дестабилизация чрез дронове и други хибридни атаки, предаде Франс прес.

Коментарите на Хякянен идват на фона на няколко скорошни случая в Дания, където бяха забелязани неидентифицирани дронове, прелитащи над военни обекти. Обвинения бяха отправени към Русия, която ги отхвърля.

Хелзинки има много спокоен подход към този вид заплахи, увери Хякянен в интервю за АФП, цитиран от БТА.

"Дрон не може да ни разклати. Идеята на тези нахлувания е да сеят объркване, страх и социално напрежение", каза още той.

Министърът посочи, че засега няма пряко доказателство, че Русия е отговорна за тези инциденти. Хякянен обаче подчерта, че Русия упражнява всякакви други хибридни влияния.

"Подготвени сме за това, че Русия има известна склонност да дестабилизира Запада с такива дронове", добави финландският министър на отбраната.

След случаите с дронове в Дания НАТО засили бдителността си в региона на Балтийско море. В същото време ЕС обяви намерението си да издигне европейска "стена срещу дронове".

"Работим активно с НАТО и по европейската инициатива за стена срещу дронове, за да определим как да обезопасим финландската граница с Русия", заяви Хякянен.

Ситуацията със сигурността в Европа е "сериозна", каза шведският министър на отбраната Пол Йонсон, който е на посещение в Хелзинки за среща с финландския си колега. По думите на Йонсон Русия поема все по-големи политически и военни рискове.

Швеция и Финландия се присъединиха към НАТО след руската инвазия в Украйна, отказвайки се от военния си неутралитет, който двете страни поддържаха в продължение на десетилетия.

Финландия затвори границата с Русия през декември 2023 г. след пристигането на около 1000 мигранти без визи, което според Хелзинки е било умишлено организирано от Москва, за да дестабилизира страната. Кремъл отрече и тези обвинения.