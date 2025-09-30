ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21400406 www.24chasa.bg

Пакистанската армия: Успешно тествахме крилата ракета с голям обсег земя-земя (Видео)

1588
КАДЪР: Екс/Business Recorder

Пакистанската армия съобщи днес, че е изстреляла успешно крилата ракета с голям обсег, която има за цел да укрепи конвенционалния ракетен арсенал на страната, предаде Асошиейтед прес.

Ракетата земя-земя "Фатах-4" има обхват до 750 км и е оборудвана с модерна авионика и съвременни навигационни системи, се казва в изявление на армията, където не се уточнява откъде е изстреляна.

Пакистанските военни описаха ракетата като способна да избегне вражеската противоракетна отбрана чрез полет, следващ релефа на терена, както и да поразява цели с висока прецизност. Те уточниха, че ракетата ще "увеличи обхвата, разрушителната сила и устойчивостта" на конвенционалните ракетни системи.

Пакистанската армия често тества крилати ракети и оръжия местно производство в опит да демонстрира способностите си да се бори срещу всяка заплаха от страна на съседна Индия.

Двете южноазиатски държави - ядрени сили и съперници, са водили три войни една срещу друга, след като получиха независимост от Великобритания през 1947 г., като често извършват тестове на подобрени версии на ракетите си.

КАДЪР: Екс/Business Recorder

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?