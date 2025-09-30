Пакистанската армия: Успешно тествахме крилата ракета с голям обсег земя-земя (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистанската армия съобщи днес, че е изстреляла успешно крилата ракета с голям обсег, която има за цел да укрепи конвенционалния ракетен арсенал на страната, предаде Асошиейтед прес.

Ракетата земя-земя "Фатах-4" има обхват до 750 км и е оборудвана с модерна авионика и съвременни навигационни системи, се казва в изявление на армията, където не се уточнява откъде е изстреляна.

Пакистанските военни описаха ракетата като способна да избегне вражеската противоракетна отбрана чрез полет, следващ релефа на терена, както и да поразява цели с висока прецизност. Те уточниха, че ракетата ще "увеличи обхвата, разрушителната сила и устойчивостта" на конвенционалните ракетни системи.

Пакистанската армия често тества крилати ракети и оръжия местно производство в опит да демонстрира способностите си да се бори срещу всяка заплаха от страна на съседна Индия.

Двете южноазиатски държави - ядрени сили и съперници, са водили три войни една срещу друга, след като получиха независимост от Великобритания през 1947 г., като често извършват тестове на подобрени версии на ракетите си.