ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21400545 www.24chasa.bg

Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври

1508
СНИМКА: Pixabay

Летището в Брюксел съобщи, че няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври заради предстоящата поредна национална стачка. Хиляди пътници се очаква да бъдат засегнати, уточниха местни медии.

Предвижда се масово участие в стачката да вземат служителите по сигурността на столичната аерогара. Възможно е част от пристигащите полети да бъдат приети, но все още няма твърдо решение по този въпрос.

Това ще бъде шестата национална стачка в Белгия от началото на годината, насочена срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Досега стачните действия засегнаха около 250 хиляди пътници и нанесоха икономически щети за 150 милиона евро, уточняват от летището в Брюксел, пише БТА. 

В досегашните стачки се включваха и служителите на летището в Шарльороа. Засега не се съобщава дали работата на тази аерогара също ще бъде засегната при поредната стачка.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?