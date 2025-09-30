Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври

Летището в Брюксел съобщи, че няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври заради предстоящата поредна национална стачка. Хиляди пътници се очаква да бъдат засегнати, уточниха местни медии.

Предвижда се масово участие в стачката да вземат служителите по сигурността на столичната аерогара. Възможно е част от пристигащите полети да бъдат приети, но все още няма твърдо решение по този въпрос.

Това ще бъде шестата национална стачка в Белгия от началото на годината, насочена срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Досега стачните действия засегнаха около 250 хиляди пътници и нанесоха икономически щети за 150 милиона евро, уточняват от летището в Брюксел, пише БТА.

В досегашните стачки се включваха и служителите на летището в Шарльороа. Засега не се съобщава дали работата на тази аерогара също ще бъде засегната при поредната стачка.