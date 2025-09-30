Русия ще изгони австрийски дипломат като контрамярка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия ще изгони австрийски дипломат като ответна мярка след решението на Виена да експулсира руски дипломат, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на външното министерство в Москва.

Руският дипломат вече е извън границите на Австрия, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

"По традиция реагираме на всяка подобна стъпка. Австрийската страна вече е информирана за контрамерките ни. Скоро австрийски дипломат от същия ранг ще напусне Русия", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.