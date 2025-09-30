ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Русия ще изгони австрийски дипломат като контрамярка

Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия ще изгони австрийски дипломат като ответна мярка след решението на Виена да експулсира руски дипломат, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на външното министерство в Москва.

Руският дипломат вече е извън границите на Австрия, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от БТА. 

"По традиция реагираме на всяка подобна стъпка. Австрийската страна вече е информирана за контрамерките ни. Скоро австрийски дипломат от същия ранг ще напусне Русия", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Русия СНИМКА: Пиксабей

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

