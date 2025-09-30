Двама тийнейджъри са блъснати умишлено от автомобил на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха блъснати умишлено с автомобил в южната част на окупирания Западен бряг, съобщиха спасителни служби и израелската армия, цитирани от Франс прес

Червеният Давидов щит на Израел - аналог на Червения кръст, заяви, че неговите екипи са евакуирали двама тийнейджъри в болници в Йерусалим. По-тежко раненият е 15-годишен. Той е пристигнал в болницата в несвяст и е имал сериозни наранявания по главата и крайниците. Другият тийнейджър, на 16 години, е бил докаран в умерено стабилно състояние, става ясно от изявление на организацията.

"Нападателят, извършил атака с кола и опити за нападение с нож, е бил ликвидиран на място", заяви израелски военен говорител, като уточни, че армията е отцепила района и извършва претърсване.

По-късно Палестинската автономия потвърди смъртта на 32-годишен мъж, убит от израелска стрелба южно от Витлеем, съобщи БТА.

Случаите на насилие на Западния бряг се увеличиха след началото на войната в Газа. Оттогава израелската армия и израелските заселници са убили най-малко 984 палестинци на Западния бряг, сред които много бойци, показват данни на Министерството на здравеопазването на Палестинската автономия.

В същото време според официални израелски данни най-малко 36 израелци, цивилни и войници, са били убити при палестински атаки или по време на израелски военни операции на Западния бряг.