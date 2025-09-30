Кристин Лагард: Американските мита не засегнаха Еврозоната тежко

Управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че американските мита не са засегнали еврозоната толкова тежко, колкото според първоначалните очаквания, но предупреди, че в несигурния глобален контекст може да възникнат нови рискове.

Европа, която поддържа значителен търговски излишък със САЩ, беше сред основните мишени на американския президент Доналд Тръмп, когато той наложи поредица от мита както на съюзници, така и на противници. През юли Европейският съюз постигна рамково споразумение, според което митата върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, бяха фиксирани на 15% – значително по-високо от нивата преди завръщането на Тръмп, но все пак по-ниско от драстичните ставки, каквито той обещаваше.

В реч в Хелзинки Лагард припомни, че през 2025 г. Европа е била „от страната, която понася" използването на търговията като инструмент на властта. „Мнозина предполагаха, че увеличаването на митата от страна на САЩ ще предизвика сериозен негативен шок върху икономиката на еврозоната. Но тези предположения не се оправдаха", каза тя.

По думите ѝ това се дължи на няколко фактора: ограничените ответни мерки, които предотвратиха големи сътресения във веригите за доставки; укрепването на еврото спрямо долара заради съмненията в американската икономическа политика, което допълнително подкрепи Европа; както и факта, че несигурността около търговската политика оказа по-малко влияние върху растежа и инвестициите от очакваното.

Според Лагард за този по-благоприятен резултат са допринесли и споразумението с Тръмп през юли, и предприетите от европейските правителства мерки за стимулиране на растежа, включително поемането на ангажименти за увеличаване на военните разходи.

Въпреки това тя предупреди, че в сегашната международна обстановка „нови търговски и геополитически сътресения ще останат постоянна част от средата, в която работим", цитира БГНЕС.

По отношение на лихвените проценти Лагард повтори, че ЕЦБ се намира в „добра позиция" след скорошния спад на инфлацията. Шоковете от последните години – войната в Украйна и проблемите във веригите за доставки след Ковид-19 – постепенно са отшумели. Инфлацията в еврозоната се стабилизира около целевото ниво на ЕЦБ от 2% през последните месеци. След като свали лихвите от рекордно високите им стойности, централната банка ги задържа непроменени на последните си две заседания, а повечето анализатори не очакват скоро нова промяна.