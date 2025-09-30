ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Виталий Коротич, украински поет и редактор ...

САЩ изпратиха на Дания оборудване срещу дронове

1908
Дания забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия. Снимка: Архив

САЩ изпратиха на Дания оборудване за противодействие срещу дронове, предаде Франс прес, позовавайки се на датското министерство на отбраната.

Подобен ход предприеха и редица европейски страни преди срещата на върха на ЕС, която ще се проведе на 1 и 2 октомври в Копенхаген. Западните страни засилиха подкрепата си към Дания след скорошни случаи, свързани с неидентифицирани дронове, прелитащи над военни обекти в страната.

"Щастливи и благодарни сме, че САЩ също подкрепят Дания с оборудване против дронове преди предстоящата среща на върха", написа датското министерство на отбраната в социалната мрежа "Екс".

Неотдавнашните сигнали за дронове в Дания доведоха до затварянето на няколко летища, включително в столицата Копенхаген - най-голямото в Северна Европа. В последните три дни датските власти не са получавали сигнали за прелитащи над територията на страната дронове.

Копенхаген е домакин на двудневна европейска среща на върха, на която в сряда и четвъртък ще се съберат над 40 правителствени лидери. За да гарантира сигурността на срещата, Дания обяви, че затваря въздушното си пространство за всички дронове с цивилно предназначение до петък.

Датската министър-председателка Мете Фредериксен отправи обвинения към Москва, заявявайки, че "само една държава представлява заплаха за сигурността на Европа и това е Русия".

Дания забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия. Снимка: Архив

