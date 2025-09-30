САЩ изпратиха на Дания оборудване срещу дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ изпратиха на Дания оборудване за противодействие срещу дронове, предаде Франс прес, позовавайки се на датското министерство на отбраната.

Подобен ход предприеха и редица европейски страни преди срещата на върха на ЕС, която ще се проведе на 1 и 2 октомври в Копенхаген. Западните страни засилиха подкрепата си към Дания след скорошни случаи, свързани с неидентифицирани дронове, прелитащи над военни обекти в страната.

"Щастливи и благодарни сме, че САЩ също подкрепят Дания с оборудване против дронове преди предстоящата среща на върха", написа датското министерство на отбраната в социалната мрежа "Екс".

Неотдавнашните сигнали за дронове в Дания доведоха до затварянето на няколко летища, включително в столицата Копенхаген - най-голямото в Северна Европа. В последните три дни датските власти не са получавали сигнали за прелитащи над територията на страната дронове.

Копенхаген е домакин на двудневна европейска среща на върха, на която в сряда и четвъртък ще се съберат над 40 правителствени лидери. За да гарантира сигурността на срещата, Дания обяви, че затваря въздушното си пространство за всички дронове с цивилно предназначение до петък.

Датската министър-председателка Мете Фредериксен отправи обвинения към Москва, заявявайки, че "само една държава представлява заплаха за сигурността на Европа и това е Русия".