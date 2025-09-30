Експлозия в ресторант в центъра на Лион, двама са в критично състояние (Видео)

Силна експлозия рани трима души и нанесе сериозни щети на ресторант в центъра на френския гради Лион, съобщи местната пожарна служба.
Двама от пострадалите са в критично състояние и са откарани в лечебни заведения.
Инцидентът е станал в кухнята на заведение, разположено на улица „Моне", във втори район на Лион.
Сградата, под която е ресторантът не е евакуирана, но улицата, на която се намира остана затворена няколко часа, докато тече огледът.
Причините за експлозията все още са неизвестни.
Около 40 пожарникари са изпратени на мястото на инцидента, заедно с екипи от спешната медицинска служба в Лион, съобщи Би Ти Ви.
Оглед са направили от полицията и криминалисти.
