Тръмп: Задават се големи реформи във военното производство на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че скоро министърът му на отбраната Пийт Хегсет ще оповести големи реформи, насочени към рационализацията на производството и ускоряване на продажбите в чужбина на военна техника от САЩ, предаде Ройтерс.

"Проблемът е, че ние трябва да се захванем с компаниите, които произвеждат тази военна техника - ние правим най-доброто оборудване в света, но то трябва да се произвежда по-бързо", заяви Тръмп в речта си пред висши американски военни в базата на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния.

Преди да участва в срещата, Тръмп каза пред журналисти, че ще уволни всеки военен, когото не хареса. Когато по-късно се качи на сцената за речта си във военната база в Куонтико, продължила повече от час, той започна с шега. "Ако не ви хареса това, което казвам, може да си тръгнете от тази зала - разбира се, заедно с вас ще си тръгне званието ви, ще си тръгне вашето бъдеще", каза държавният глава.

След това обаче той изрече топли думи за американските военни, отбелязва Ройтерс, обръщайки внимание на недостатъчната яснота на някои негови изявления, засягащи теми като мощността на американските атомни подводници. В същото време Тръмп разкритикува остро медиите, своя предшественик Джо Байдън и Венецуела.

Президентът на САЩ се изказа в духа на изявленията на Хегсет, обръщайки внимание на противопоставянето си на инициативите за равнопоставеност, основаващи се на многообразието.

"Заслуги. Всичко е базирано на заслуги. Всички вие стъпвате на заслугите си. Няма да позволим някой да заеме мястото ви по политически причини, защото е политически коректен, а вие не сте", каза Тръмп.

"Аз съм с вас. Аз ви подкрепям и като президент и съм стопроцентово зад гърба ви", допълни той.

Ройтерс обръща внимание на факта, че аудиторията е била изпълнена с униформени висши военни, на сцената е бил разпънат огромен американски флаг, а на подиума и на пано зад него е бил изписан надписът: "Сила. Служба. Америка".

Докато Тръмп е произнасял речта си, някои висши офицери са слушали с безизразни лица, а в залата е било далеч по-тихо от обичайните митинги на Тръмп, посочва Ройтерс, описвайки как офицер от военноморския флот си е водил записки.

Агенцията отбелязва, че армията на САЩ се смята за деполитизирана, като се съобразява единствено с Конституцията на САЩ и е независима от която и да е партия или политическо движение. Това създава напрежение за командващите офицери, които са длъжни да се въздържат от реакции при откровено политическите коментари на Тръмп и Хегсет, обобщава Ройтерс, цитира БТА.