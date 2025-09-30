Нискотарифна авиокомпания фалира, пътници търсят начини да се приберат у дома

Нискотарифната авиокомпания Play фалира и анулира всичките си полети. Исландският авиопревозвач обяви, че влиза в процедура по несъстоятелност, пишат световните агенции. Решението оставя стотици хора без работа и потенциално хиляди пътници блокирани по дестинациите си.

Клиентите на Play Airlines бяха посъветвани сами да си осигурят алтернативен транспорт. На официалния сайт на авиокомпанията се появи съобщение:

„Уважаеми пътници, Fly PLAY прекратява дейността си и всички полети са отменени. Молим ви да проверите възможности за пътуване с други авиолинии. Някои превозвачи може да предложат специални 'спасителни тарифи', отчитайки ситуацията. Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането."

На пътниците се препоръчва да се обърнат към банките си, ако са закупили билети с кредитни карти, а тези, които имат пакетни резервации с включено настаняване, да потърсят съдействие от туристическите си агенции.

„Винаги е тъжно, когато авиокомпания преустанови дейността си. Разбираме, че решението на Play Airlines ще бъде обезпокоително за служителите и клиентите ѝ. Британските пътници могат да намерят последна информация на сайта на CAA.", каза Андрю Макконъл, говорител на британската Авиационна администрация, пише Би Ти Ви.

Според местната медия RUV, около 400 души губят работата си, като компанията „прави опит да изплати заплатите им". Всички полети са били спрени незабавно, като „хиляди пътници са засегнати и ще трябва или да прекратят плановете си за пътуване, или да търсят начин да се върнат у дома".

Ръководството на Play обясни причините за фалита: „Съветът на Fly Play взе решение да спре всички операции и да отмени полетите на компанията. Причините са много – по-слабо финансово представяне от очакваното, спад в продажбите на билети през последните седмици заради негативни публикации в медиите за управлението на компанията, както и вътрешни спорове сред персонала около новите политики."

Компанията припомня, че миналата есен е въвела нов бизнес модел, който първоначално вдъхнал оптимизъм, но впоследствие станало ясно, че промените не могат да доведат до нужните резултати, за да се преодолеят дълбоките финансови проблеми. „Сега е очевидно, че тези мерки е трябвало да бъдат приложени много по-рано", се посочва още.

Play започва дейност през 2019 г., създадена от членове на борда на фалиралата WOW Air, с цел да предлага нискотарифни полети до и от Исландия. Основният ѝ хъб беше международното летище Кефлавик в Рейкявик.