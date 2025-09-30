ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландската принцеса влезе като моряк в казармата

Нидерландската принцеса влезе като моряк в казармата

Принцеса Катарина-Амалия Нидерландска и Борис Сакскобургготски Снимка: Twitter/@CoutureRoyals

Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба, предаде ДПА, позовавайки се на Кралския дворец в Хага.

Двадесет и една годишната дъщеря на крал Вилем-Александър и кралица Максима ще служи като моряк от трети клас във флота и редник от трети клас в армията и военновъздушните сили на Нидерландия.

Едновременно с това тя продължава и обучението си в университета в Амстердам.

Принцеса Катарина-Амалия е първата жена от кралското семейство, която служи в нидерландските въоръжени сили, информира БТА.

Военното обучение в Нидерландия обикновено започва с няколко седмици основна подготовка, включваща множество физически упражнения. Тази част обаче бе отложена, тъй като принцеса Катарина-Амалия си счупи ръката при падане от кон през юни. Тя ще започне първо с теоретичната част от обучението в административния отдел на Министерството на отбраната на Нидерландия.

