Журналистът и поет Виталий Коротич почина в Москва на 89-годишна възраст.

За смъртта на Коротич съобщи руският историк Виктор Мироненко, както и украинският журналист Дмитрий Гордън, който е бил приятел с Коротич, и Алексей Венедиктов, основателят на радиостанцията „Ехото на Москва" (и двамата в руския регистър на „чуждестранни агенти").

Коротич е живял дълъг творчески живот, но звездното му време е през петте години, когато е редактирал списание „Огоньок", превръщайки го във флагман на журналистиката по време на перестройката.

През последните години Коротич неведнъж се е изказвал в подкрепа на действията на руските власти и е одобрявал агресията на Москва срещу родната му Украйна, пише Би Би Си.

Виталий Коротич е роден на 26 май 1936 г. в Киев. Баща му и майка му са били професори по медицина, служители на известния изследовател на физиологията на раковите тумори академик Александър Богомолец.

Коротичи тръгва по стъпките на родителите си, завършва с отличие Киевския медицински институт през 1959 г. и защитава докторска дисертация, но скоро осъзнава, че призванието му е литературата.

Ако в Москва Евгений Евтушенко, Роберт Рождественски и Андрей Вознесенски са голямата тройка „топли" поети, то в Киев сред тях са Иван Драч, Василий Симоненко, Лина Костенко, Николай Винграновски и Виталий Коротич.

От 1961 до 1986 г. Коротич публикува девет стихосбирки.

Най-известното му стихотворение „Последната молба на стария лирик", по-известно като „Преведи ме през Майдана", е написано през 1981 г., представлява философска лирика за живота, любовта и смъртта и няма нищо общо с политическите събития на киевския Майдан. Произведението е преведено на руски от Юна Мориц и е композирано на музика от Сергей Никитин.

Коротич пише и проза, предимно публицистика и пътеписи. Книгата „Кубатура от яйца" за пътуване до САЩ, публикувана през 1977 г., изглежда проамериканска на читателите от онова време. Въпреки че се отклонява от общата линия, особено по време на периода на изостряне на отношенията след брежневското „разведряване", Коротич не одобрява Солженицин и Рейгън.

През 1966–1969 г. е един от секретарите на Републиканския съюз на писателите, през 1978 г. ръководи списание „Всесвит" - украинският аналог на „Чуждестранна литература".

Той е първият в СССР, който публикува „Кръстникът": изхвърля еротичната сцена и убеждава генерал от милицията да напише в предговора, че авторът Марио Пузо не се е издигнал до марксистко-ленинското разбиране за реалността, а ярко показва разрастващата се престъпност и упадъка на морала в света на капитала.

През 1970 г. поетът и съпругата му преживяват ужасна трагедия - 11-годишният им син, докато играе в двора, се качва в трансформаторна кабина и е ударен от токов удар.

По-късно на Виталий Коротич се раждат още двама сина. Те не избират професията на баща си, а стават международни икономисти.

През май 1986 г., неочаквано за мнозина и за самия Коротич, той е назначен за главен редактор на „Огоньок" – вероятно по препоръка на Роберт Рождественски.

Преди Коротич, „Огоньок" в продължение на 32 години се ръководеше от Анатолий Софронов, който имаше репутация на краен консерватор.

Първото решение на новия редактор е да премахне лозунга „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!" от корицата на ордена на Ленин. На забележката на Николай Севрук, началник на отдела за пропаганда на Централния комитет, Коротич отговаря „Не се носи орден всеки ден на ревер! Правим масово списание, ще сложим женски крака на корицата".

Скоро „Огоньок" отпечата писмо до Сталин на известния революционер, съветския посланик в България Фьодор Расколников, който остана на Запад и скоро почина при подозрителни обстоятелства. Хората знаеха за съществуването на документа, но никой никога не го беше чел.