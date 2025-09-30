ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потребителското доверие в САЩ се понижи до най-ниската си точка от април

Песимизмът сред американците продължава да расте. Снимка: Pixabay

Доверието на потребителите в САЩ отново спадна през септември, тъй като песимизмът на американците относно инфлацията и отслабващия пазар на труда продължи да расте, показват най-новите данни на изследователския център "Конфърънс борд" (Conference Board), съобщи Асошиейтед прес. Според тях индексът на потребителското доверие е спаднал с 3,6 пункта до 94,2 през септември, в сравнение с 97,8 през август.

Това е по-голям спад, отколкото анализаторите очакваха, и най-ниското показание от април, когато президентът Доналд Тръмп въведе своята всеобхватна митническа политика.

Показателят за краткосрочните очаквания на американците за техните доходи, бизнес условия и пазара на труда падна до 73,4, оставайки доста под 80, маркерът, който може да сигнализира за предстояща рецесия. Оценките на потребителите за текущото им икономическо състояние се понижиха със 7 пункта до 125,4.

Отговорите в анкетата показаха, че споменаванията за цените и инфлацията са се увеличили този месец, като са си възвърнали водещата позиция като основна грижа на потребителите относно икономиката. Позоваванията на митата в оценките на потребителите са намалели този месец, но остават високи, допълват от "Конфърънс борд".

Делът на потребителите, които очакват рецесия през следващата година, се е увеличил умерено през септември до най-високото си ниво от май насам, допълва АП

Респондентите в проучването, които са заявили, че възнамеряват да купят нов или употребяван автомобил в близко бъдеще, са намалели, докато делът на тези, които са заявили, че планират да закупят жилище, се е повишил до четиримесечен връх, информира БТА.

Тези, които са заявили, че планират да купят скъпи стоки като електроуреди, не са се променили почти нищо от август, с големи вариации в различните категории.

На този фон броят на свободните работни места в САЩ се е увеличил през август, след като предходният месец беше отбелязано известно понижение, показват данни на Министерството на труда на САЩ, публикувани днес.

Свободните позиции са нараснали до 7,227 милиона през август, в сравнение с ревизирани нагоре 7,208 милиона през юли. Първоначално за юли бе съобщено за 7,181 милиона отворени позиции. Очакванията на икономистите бяха за ръст до около 7,2 милиона.

В същото време броят на наетите лица е спаднал до 5,126 милиона през август от 5,240 милиона месец по-рано. Общо разделите между работодатели и служители (включващи напускания и уволнения) също са намалели – до 5,111 милиона от 5,221 милиона през юли.

В рамките на тези раздели доброволните напускания са намалели до 3,091 милиона през август от 3,166 милиона през юли. Уволненията и съкращенията са спаднали до 1,725 милиона от 1,787 милиона.

Министерството на труда планира да публикува в петък данните си за заетостта през септември, но евентуално спиране на работата на федералното правителство може да доведе до отлагане на публикуването.

Очакванията на анализаторите са заетостта да се увеличи с 50 000 работни места през септември, след слаб ръст от 22 000 през август, като безработицата се очаква да остане без промяна на ниво от 4,3 на сто.

