Флорида одобри дарение на парцел за 66 млн. долара за президентска библиотека на Тръмп

Американският щат Флорида одобри дарение на парцел до центъра на Маями за изграждане на президентска библиотека на Доналд Тръмп, обяви днес губернаторът Рон Десантис, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според местни медии оценката на парцела земя е 66 милиона долара. Стойността му при продажба обаче може да достигне поне 360 милиона долара, пише американският в. "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на брокер на недвижими имоти.

На имота с площ от 2,63 акра (над 10 декара), който има изглед към Атлантическия океан, в момента се намира паркингът на кампуса "Улфсън" на колежа в Маями Дейд. Той е разположен непосредствено до историческата "Фрийдъм Тауър" (Freedom Tower), която е била център за кубински бежанци през 60-те и 70-те години на миналия век, отбелязва Ройтерс.

Десантис каза, че за град Маями ще е добре да има президентска библиотека, добавяйки, че нито един друг щат не е подкрепял политиката на Тръмп така, както Флорида.

Ройтерс уточнява, че Белият дом е препратил запитването на агенцията за коментар към фондацията за президентската библиотека "Доналд Джей Тръмп". Оттам описаха Маями като "процъфтяващ коридор" на финансите, търговията, туризма и технологиите.

"Нищо съградено не може напълно да улови мащаба на наследството на баща ми, но тази библиотека ще бъде почит към лидера, който промени историята и възроди силата на Америка", каза Ерик Тръмп, директор на фондацията за президентската библиотека, съобщава БТА.

В САЩ президентските библиотеки съхраняват документи, записи и други исторически свидетелства от архива на президентите, след като те напуснат поста си. Те са част от система, администрирана от американския Национален архив, и понякога в тях са изложени музейни експозиции, посветени на съответния президент, информира Ройтерс.

Според историческата традиция президентската библиотека е в родния щат на президента. Въпреки че Тръмп е от Ню Йорк, през 2019 г. той промени официалната си адресна регистрация и се регистрира в щата Флорида, като прекарва по-голяма част от времето си в своето имение "Мар а Лаго" в Палм бийч.