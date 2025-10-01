ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ намаляват военното си присъствие в Ирак

1188
Американските въоръжени сили намаляват присъствието си в Ирак. Снимка: Архив

Американските въоръжени сили намаляват присъствието си в Ирак, заяви във вторник Пентагонът, като изтъкна, че борбата срещу терористичната организация "Ислямска държава" (ИД) се е увенчала с успех, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Понастоящем не е ясно колко войници ще бъдат изтеглени и колко бойни единици ще останат на иракска територия.

САЩ оглавяват международна коалиция срещу "Ислямска държава" в Ирак и Сирия. Кампанията срещу терористичната организация започна, след като ИД превзе обширни територии и в двете страни през 2014 година.

Намаляването на американското военно присъствие е част от по-ранно споразумение между иракските власти и Вашингтон за частично изтегляне от някои локации.

