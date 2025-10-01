Германският външен министър: Постигането на мирно решение в Газа ще е труден процес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия е готова активно да подкрепи прилагането на практика на мирния план за ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА и БТА.

Същевременно, германският министър каза, че планът не може да бъде изпълнен незабавно.

Според Вадефул има доста въпросителни за начина, по който се очаква да сработи планът, включително и за това как Газа ще бъде управлявана в бъдеще, как ще бъде гарантирана сигурността, как ще бъде възобновена хуманитарната помощ и как ще бъде организирано възстановяването на палестинския анклав.

"Това ще е един труден процес", отбеляза външният министър.

Вадефул каза още, че Германия може да изиграе основна роля при решаването на оперативни въпроси, като германското правителство вече обеща да участва във възстановяването на Газа.