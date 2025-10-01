Папа Лъв XIV разкритикува политиката на САЩ по отношение на имигрантите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV разкритикува вчера политиката на американското правителство по отношение на имигрантите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя нечовешкото отношение към имигрантите в Съединените щати - не знам дали тази позиция е в подкрепа на живота", каза папата пред журналисти.

Светият отец направи изказването си в отговор на въпрос от американски журналист, който го попита за американските политики.

Белият дом заяви, че Тръмп е бил избран отново за президент заради многото си обещание, включително да депортира незаконно пребиваващите в САЩ и криминално проявени чужденци.

Папа Лъв XIV, който беше избран през май за приемник на покойния папа Франциск, демонстрира много по-сдържан стил от предшественика си, който често критикуваше администрацията на Тръмп.

Лъв бе попитан за наградата, дадена от църквата в Чикаго на сенатор демократ, който подкрепя правото на аборт. Присъждането на наградата провокира бурни критики от страна на консервативните католически кръгове.

"Важно е да се обърне внимание на цялостната работа на сенатора", каза папа Лъв, като заяви, че "някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя смъртната присъда, всъщност не заема позиция в подкрепа на живота".