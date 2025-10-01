Израелската служба за контраразузнаване Шин Бет има нов ръководител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелското правителство одобри назначението на генерал-майор Давид Зини за ръководител на службата за контраразузнаване Шин Бет, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Нетаняху обяви кандидатурата на Зини през май, предава БТА.

Новият ръководител ще встъпи в длъжност на 5 октомври и ще стане приемник на Ронен Бар, който се оттегли през юни. Бар обяви оставката си през април, след като Нетаняху каза, че го отстранява от поста. По-късно Върховният съд на Израел постанови, че решението за отстраняването на Бар е незаконно, отбелязва Ройтерс.