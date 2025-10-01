Най-малко 69 са загинали във Филипините след силното земетресение (Видео)

Най-малко 69 души са загинали във Филипините, след като земетресение с магнитуд 6,9 срути сгради и стени на къщи в провинция Себу.
Трусът удари малко преди 22 ч местно време на 30 септември и предизвика паника сред жителите. Силното разлюляване прекъсна електрозахранването в редица райони. Епицентърът е бил на около 19 км североизточно от крайбрежния град Бого с население около 90 000 души.
Според служител на Гражданската защита болницата в Бого е била „претоварена" с пострадали. Жертвите са по данни на провинциалния кризисен щаб и чакат потвърждение, съобщи ABC.
В град Меделин, близо до Бого, 12 души са загинали, след като тавани и стени на къщите им са се срутили, някои от тях докато спели. В Сан Ремихио петима души – трима от бреговата охрана, един пожарникар и едно дете – са били смъртоносно затиснати от падащи стени, докато се опитвали да избягат по време на баскетболен мач.
Заместник-кметът на града Алфи Рейнс призова за спешна помощ с храна и вода, тъй като местната водоснабдителна система е повредена.
Земетресението е било на дълбочина около 10 км и е последвано от серия вторични трусове, най-силният от които е с магнитуд 6.
Очевидци съобщават, че хората са изпаднали в паника. „Бяхме на вечеря, когато всичко започна да се тресе, предмети падаха от рафтовете, хората крещяха и бягаха навън," разказва Луис Латонио от организацията World Vision.
В някои планински райони се активираха свлачища и паднаха камъни, затруднявайки спасителните екипи. В Бого земетресението е нанесло щети по къщи, пожарната служба и пътища.
Стотици уплашени жители прекараха нощта навън в тревни площи край пожарната, отказвайки да се върнат в домовете си заради опасения от нови трусове.
Губернаторът на Себу Памела Барикатуро предупреди, че истинските мащаби на бедствието ще станат ясни едва при изгрев: „Може да се окаже по-лошо, отколкото си мислим."
Филипинският институт по вулканология и сеизмология за кратко издаде предупреждение за цунами и призова жителите на крайбрежните райони да се отдръпнат от бреговата линия. По-късно то бе отменено, след като не бяха засечени необичайни вълни.
Земетресението дойде само дни след като буря удари централните части на страната, отнемайки живота на поне 27 души и оставяйки цели градове без ток.
Филипините са една от най-застрашените от природни бедствия държави в света заради разположението си върху т.нар. Тихоокеански „Огнен пръстен" – зона на чести земетресения и вулканични изригвания. Освен това страната ежегодно е връхлитана от около 20 тайфуна и силни бури.