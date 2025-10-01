ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските авиолинии откриват нови маршрути до Армения и Румъния

Авиокомпания "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) СНИМКА: Pixabay

Турските авиолинии (Turkish Airlines) обявиха, че ще открият два нови маршрута – до румънския град Тимишоара и до арменската столица Ереван, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на съобщение на авиокомпанията, предава БТА. 

„Бордът на директорите на нашата компания реши да стартира редовни полети до град Тимишоара в Румъния и Ереван, столицата на Армения, във връзка с наличните съоръжения и пазарните условия", се казва в съобщението на компанията относно решението.

Обявяването на новите маршрути идва в момент, когато Турските авиолинии напредват със стратегическия си план за растеж със значителна поръчка на самолети от „Боинг" (Boeing), коментира „Тюркийе тудей".

След срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган миналата седмица посланикът на САЩ в Турция Том Барак обяви, че „Боинг" и Турските авиолинии са договорили сделка за закупуването на голям брой самолети.

Малко по-късно Турските авиолинии уточниха, че ще поръчат 75 самолета „Боинг B787", от които 50 са твърди поръчки, а 25 – опции. Авиокомпанията съобщи още, че е завършила преговорите за покупката и на 150 „Боинг 737-8/10 MAX".

