Арестуваха мъж, пребил 15-годишния си син в Перник

Тръмп: Опасни градове могат да станат тренировъчни площадки за армията ни

2004
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Опасни американски градове могат да се използват като тренировъчни площадки за армията. Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

В необичайно обръщение към стотици висши военни, Тръмп описа „гражданските безредици" в страната като „вътрешен враг".

И добави, че ако военните се намесят, ситуацията няма да излезе извън контрол.

Президентът използва престъпността и контролът върху незаконната имиграция като аргумент за изпращане на войски в градове, управлявани от демократите.

Националната гвардия вече патрулира по улиците на Вашингтон. Портланд и Чикаго вероятно ще последват, информира bTV.

Действията на американската администрация представляват отклонение от дългогодишната практика армията да не бъде използване за операции в страната.

