Тръмп: Опасни градове могат да станат тренировъчни площадки за армията ни

Опасни американски градове могат да се използват като тренировъчни площадки за армията. Това заяви американският президент Доналд Тръмп.
В необичайно обръщение към стотици висши военни, Тръмп описа „гражданските безредици" в страната като „вътрешен враг".
И добави, че ако военните се намесят, ситуацията няма да излезе извън контрол.
Президентът използва престъпността и контролът върху незаконната имиграция като аргумент за изпращане на войски в градове, управлявани от демократите.
Националната гвардия вече патрулира по улиците на Вашингтон. Портланд и Чикаго вероятно ще последват, информира bTV.
Действията на американската администрация представляват отклонение от дългогодишната практика армията да не бъде използване за операции в страната.