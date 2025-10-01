Анализатори: За над 70% планът на Тръмп за Газа е добра идея, но само 12% вярват, че ще стане

21 точки е планът на Тръмп за мир в Газа, но това не е план за мир, а рамка за преговори, заяви журналистът Петър Карабоев по Би Ти Ви. Според него е изненада, че Тръмп е застанал макар и с половин уста зад идеята за палестинска държава, след като дни преди това от трибуната на ООН е наругал Макрон и останалите държави зад подкрепата на тази идея.

Какво означават ултиматумите на Тръмп към Хамас? Според доц. Мира Майер, преподавател в НБУ, може и да удължи тези 3-4 дни срок към "Хамас" да се разоръжи, а може и да ги спази. Според нея заслугата му е, че е успял да събере съюзниците предварително да кажат "да" на плана му. Турция преговаря в Катар с шефовете на Хамас извън ивицата Газа, каза доц. Майер. Но за всички е ясно, че ако "Хамас" кажат "да" на мирния план, населението в Газа ще спре да страда, категорична бе тя.

Според Карабоев планът "Тръмп" предвижда саморазпускане на "Хамас" и за тази цел ще им се осигури коридор да напуснат и да оставят оръжието си.

Лидерите им имат държави в които са добре приети, имат и имоти, коментира доц. Маева.

По думите й "Хамас" управляват тази ивица от 2007 г. и са наложили модели на обучение. От учебниците на децата трябва да се изтрие твърдението, че палестинската държава трябва да е на цялата територия на Израел, каза тя.

Обясни, че ще има двустепенно управление на ивицата - отгоре ще бъде нещо като комитет на мира от чужденци, нечело на който ще е Тръмп, второто властово ниво ще е за управление на непосредствените нужди на населението - общински услуги, образование и т.н.

Ако "Хамас" се разоръжи, арабските държави ще дадат милиарди, за да построят модерни градове с помощта на ИИ, заяви доц. Майер.

Според Карабоев има разлом между САЩ и Европа по отношение на войната в Украйна - САЩ я превърнаха в сделка, Европа не е съгласна с това. Ако западни военни части бъдат разположени по границата с Беларус и Русия започне да сваля западни самолети, американците ще се намесят, защото са крайният арбитър за разрешаване на този конфликт. "Да не забравяме, че Европа и Украйна бяха предизвикани за тази война", заяви доц. Маева.