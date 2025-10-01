Майката на загиналата циркова актриса в Германия: Беше преуморена (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

27-годишната Марина Б. е цирковата артистка от Майорка, която загина при инцидент по време на представление в германския гард Бауцен, Саксония. „Инцидент. Поради разсейване, изтощение или стрес. Може би изтощението от това, че трябваше да поеме допълнителни представления", посочва майката на загиналата жена.

Според нея циркът „Пол Буш" трябва да поеме отговорност за случилото се.

Марина Б. падна от пет метра височина по време на трапецово изпълнение и удари главата си в ринга. Тя умира мигновено.

Публиката реагира с викове и паника. Родителите закриват очите на децата си и започват да бягат от шатрата, преди да дойде спешната помощ.

Причината за инцидента все още е неясна. Марина Б. не е използвала предпазно въже по време на изпълнението си. Това обаче не е необичайно - всеки изпълнител сам решава как да излезе на ринга.

„Всяка секунда си заслужава", коментира акробатката под снимка, на която е с главата надолу под светлината на прожекторите.

„Тук горе работя най-добре", споделя тя под друга снимка, на която също се носи високо над цирковата арена.

Опечалената майка на Марина Б. коментира инцидента в испанското предаване Y ahora Sonsoles.

По думите ѝ младата жена била изтощена и твърде натоварена. На репетициите също изглеждала преуморена.

„Не можем да повярваме какво се е случило", коментират негови представители пред „Билд", цитиран от bTV. Причината за падането на младата жена все още се разследва, посочват те.

Според говорителя циркът е провел първото си представление на 26 септември и е планирал още за следващите дни. Сега обаче се очаква циркът да премахне шатрата си.

Председателят на Асоциацията на германските циркови компании (VDCU) нарече случилото се трагичен инцидент.

„Особено за посетителите и децата това е ужасно преживяване, шок", казва Ралф Хуперц.

Професията на акробатите е свързана с определени рискове и 100-процентовата защита е невъзможна за някои изпълнения, посочва той.

„Акробатите поемат рискове, които самите те изчисляват и оценяват. Но те също са наясно с това", допълва артистът.