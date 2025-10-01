Тръмп към „Хамас" за плана за Газа: Рискувате да платите в ада, ако не го приемете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп предупреди палестинската групировка „Хамас", че рискува "да плати в ада", ако не приеме предложението за мирния му план за Газа.

„Хамас" все още не е отговорила дали приема плана на американския президент.

На 30 септември Тръмп даде на групировката 3-4 дни за отговор.

От Катар, който посредничи във войната, съобщиха, че са предали на „Хамас" мирния план и увериха, че те го "проучват отговорно", съобщи БНТ.

Новият мирен план на Тръмп предвижда освобождаване на заложниците и пускане на свобода на палестински затворници 72 часа след влизане на споразумението в сила, както и създаване на международен съвет, който да помага за управлението в Ивицата.