Арестуваха мъж, пребил 15-годишния си син в Перник

Проливен дъжд в Одеса отне живота на 9 души, сред които едно дете (Видео)

Дъждовете в Одеса Снимка: Екс/Vlb Sta Київський Сирець

Заради проливни дъждове в Одеса загинаха девет души, сред които едно дете. За това съобщи Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, цитирана от БТА.

Почти цял ден вчера и през нощта спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област, се казва в съобщението.

"Цяла нощ спасителите помагаха за евакуацията на блокирани от водата хора, изваждаха автомобили, изпомпваха вода от сгради. Общо 362 души бяха спасени, евакуирани бяха 227 превозни средства", информират от Държавната служба за извънредни ситуации.

"За 7 часа в Одеса се падна дъжд, близък до нормата на валежите за почти два месеца. Никоя канализационна система не може да издържи такова натоварване. Ситуацията е сложна, но овладяна. Всички комунални служби са задействани за отстраняване на последиците от валежите", съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Кметството на Одеса призовава жителите да се въздържат от пътуване из града тази сутрин без неотложна нужда, особено с кола.

"Апелираме към ръководителите на предприятия и институции ако е възможно, да организират дистанционна работа за персонала. Училищата преминаха на дистанционно обучение", съобщават от кметството.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

