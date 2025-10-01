Пожар избухна в рафинерия в руската Ярославска област

Пожар е възникнал на територията на нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Ярославска област. Той е с техногенен характер, а не е свързан с нападения на безпилотни летателни апарати, съобщи в канала си в "Телеграм" губернаторът на областта Михаил Евраев.

"Днес на територията на нефтопреработвателния завод избухна пожар. Жителите бяха обезпокоени, че това може да е резултат от вражеска атака с дронове. Случилото се обаче не е свързано с атаки. Днес не са установени нападения от дронове. Пожарът е с техногенен характер", написа Евраев и допълни, че специалните служби вече работят за потушаването му.