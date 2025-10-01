Меджлисът в Турция се събира за новия политически сезон

Депутатите в Турция се събират на тържествено заседание в Меджлиса, с което по традиция на 1 октомври в Анкара започва новият политически сезон.

Според информацията, публикувана на официалния сайт на институцията, четвъртата пленарна сесия на 28-ия парламент на Турция ще започне в 13 ч. с церемония по полагане на цветя пред паметника на Ататюрк, който се намира в близост, а в 14 ч. турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще направи обръщение към народните представители, предава БТА.

Депутатите, които са 600 в турския парламент, се връщат на работа след ваканция, която продължи близо два месеца и половина. По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер" сред първите задачи на Меджлиса ще бъде разглеждането на доклада за дейността на Омбудсмана през 2024 г., а първият закон, който ще обсъдят, е свързан с увеличаването на глобите за шофьорите, които нарушават правилата за движение по пътищата.

До края на октомври трябва да бъдат разгледани и предложения на Президентството за удължаване на срока за участие на турски военни в мисии зад граница. Предвидено е срокът за изпращане на военнослужещи в Ирак и Сирия да бъде удължен с две години, както и удължаване на срока, в който турски военни ще продължат да служат в мироопазващите сили на ООН в Ливан. Парламентът трябва също така да гласува удължаването с една година на участието на турски военни в мисиите на ООН в Централноафриканската република.

Предстои да бъде избран и член на Съвета на съдиите и прокурорите. Процедурата вече е задействана. Тя предвижда смесена комисия, с участието на членове на Конституционната и Правосъдната комисия, да избере три кандидатури, които да предложи на депутатите, а след гласуването в пленарната зала в началото на ноември да бъде избран и новият член на Съвета на съдиите и прокурорите.