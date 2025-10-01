Русия планира увеличение на доставките на втечнен природен газ за Китай

Русия планира да разшири износа на втечнен природен газ (LNG) към Китай от ключовите си арктически енергийни проекти "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2", съобщи министърът на енергетиката Сергей Цивилев в интервю за списание "Експерт", цитирано от ТАСС и РИА, предава БТА.

"Русия планира да увеличава доставките на газ за Китай не само по тръбопроводи, но и във вид на втечнен природен газ (ВПГ), особено от проектите "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2". В тази посока имаме сериозен съвместен напредък", заяви Цивилев.

Той подчерта, че Китай е дългогодишен партньор на Русия в енергийната сфера. По думите му, проектът "Силата на Сибир" вече функционира ефективно, достигайки през декември миналата година пълния си капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.

Министърът отбеляза, че Москва и Пекин са постигнали договорености за увеличаване на количествата газ, доставяни по "Силата на Сибир", а в ход е изграждането на инфраструктура за т.нар. "далекоизточен маршрут", който се очаква да влезе в експлоатация през 2027 г.