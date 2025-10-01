ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синер вдигна трофея в Пекин след експресна победа ...

Земетресение разтърси Гърция

снимка: НИГГГ-БАН

Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано край югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос.

Това се е случило в 5:49 ч. сутринта на 1 октомври, съобщава Институтът по геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, цитиран от eKathimerini.

Епицентърът на труса е бил на около 12 км западно-югозападно от Кери, на дълбочина от приблизително 18 км.

Няма данни за пострадали или нанесени щети към момента.

Закинтос в миналото е преживявал по-силни земетресения – през 2018 г. там беше регистриран трус с магнитуд 6,4, който предизвика щети, но за щастие не взе жертви.

Експерти уточняват, че сегашното земетресение да е със сравнително умерена сила, дълбочината му е допринесла за по-слабо усещане на повърхността, съобщи bTV.

снимка: НИГГГ-БАН

