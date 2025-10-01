КМГ: Посланик Сие Фън: Китай и САЩ трябва да разширяват сътрудничеството

Пекин и Вашингтон трябва да разширят областите за сътрудничество, да увеличат общите си интереси и да се стремят към взаимноизгодни резултати, заяви китайският посланик в САЩ Сие Фън на прием, организиран от дипломатическата мисия вечерта на 29 септември, по повод националния празник на страната. Това съобщи КМГ.

Според него, търговският обем между двете страни, който се е увеличил от около 2,5 милиарда долара през 1979 г. до над 688 милиарда през 2024 г., демонстрира устойчивостта и потенциала на икономическите им отношения. Китай и САЩ трябва да разширят базата на общите си интереси и да станат „партньори, които си помагат взаимно". Той предложи борбата с нелегалната имиграция и вноса на фентанил, телефонните и интернет измами и финансовите престъпления, както и сътрудничеството в борбата с онкологичните, заразните болести и в сферата на изкуствения интелект, да бъдат акцент в двустранното сътрудничество.

По думите на посланик Сие Фън, последният напредък в търговските преговори между двете страни показва, че равноправните консултации са правилният път за разрешаване на различията. Той подчерта, че „когато Китай и САЩ се разбират, светът е спокоен; когато се конфронтират, светът се притеснява", и призова двете страни да се придържат към линията на избягване на конфликти и конфронтация, за да добавят стабилност в света.

Коментирайки тайванския въпрос, Сие Фън подчерта, че той е най-важната политическа основа в отношенията между Китай и САЩ, и неправилното му решаване може да доведе до конфликт и конфронтация. Той призова американската страна да действа внимателно, да спазва стриктно принципа за „един Китай" и трите съвместни комюникета, „да спре да разпространява заблудата, че статутът на Тайван не е определен", „да не оспорва консенсуса сред международната общност, включително Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН, и да се въздържа от всякакви действия, които преминават червената линия".

Се Фън съобщи, че след като Китай е въвел 240-часово безвизово транзитно преминаване за американски граждани, функцията за получаване на виза чрез приложението „Китайски консул" скоро ще бъде достъпна в САЩ. Той покани американските граждани да посещават Китай и изрази надежда, че Вашингтон ще направи съответни стъпки, за да създаде удобни условия за общуването и обмена между хората от двете страни.