Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2 на сто ...

"Мадяр Немзет" цитира Пеевски: Фалшивият свят на Сорос трябва да бъде унищожен

"Мадяр Немзет" цитира Пеевски Факсимиле: "Мадяр Немзет"

Унгарската медия "Мадяр Немзет" цитира думите на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, че "фалшивият свят на Сорос трябва да бъде унищожен". 

"Българската вътрешна политика достигна нов поврат. Делян Пеевски, председател на партията „Движение за права и свободи – Ново начало", се обърна с обръщение към българското население. Според политика, мрежата на влияние на Сорос – включително политическите партии, гражданските организации, медийните платформи и НПО – извършва сериозна намеса в суверенитета на страната и „държи България в смъртоносна хватка", пише унгарската медия. 

"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен", пише в изявлението на Пеевски, цитирано от "Мадяр Немзет". 

"Партията на Пеевски инициира създаването на парламентарна комисия, която да проучи свързаните с Джордж Сорос и сина му Александър Сорос български финансови канали, връзките им с политически партии, съдии, образователни и медийни институции, както и държавни органи", пише още унгарското издание. 

