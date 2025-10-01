ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

КМГ: Александър Вучич: Сърбия и Китай ще работят заедно за насърчаване на мира и развитието

Китайският посланик в Сърбия Ли Мин даде висока оценка на „стабилния растеж на двустранните отношения" Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Сърбия и Китай ще засилят сътрудничеството си за насърчаване на мира, развитието и по-доброто бъдеще, заяви президентът Александър Вучич на прием по случай националния празник, организиран от посолството на КНР в Белград. Това съобщи КМГ.

„Гордея се с доверието, което изградихме чрез конкретни проекти и близки отношения между нашите два народа, и съм уверен, че Сърбия и Китай ще работят заедно за насърчаване на мира, развитието и по-добрия живот за нашите граждани", каза той.

Китайският посланик в Сърбия Ли Мин даде висока оценка на „стабилния растеж на двустранните отношения", описвайки партньорството между Белград и Пекин като „желязно приятелство, издържало изпитанието на времето", и подчерта постиженията по инициативата „Един пояс, един път".

На приема присъстваха над 800 души от сферите на политиката, бизнеса, армията и културата, чуждестранни дипломати и членове на китайската диаспора в Сърбия.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

