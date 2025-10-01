ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизпол...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21403824 www.24chasa.bg

КМГ: Търговията с услуги на Китай е нараснала с 7,4% през първите осем месеца

КМГ

1016
По-конкретно, износът на услуги се е увеличил с 14,7% до 2,3 трилиона юана Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Търговията с услуги на Китай е поддържала стабилен растеж през първите осем месеца на годината, като общият внос и износ достигат близо 5,25 трилиона юана (739 милиарда щатски долара) или ръст от 7,4% на годишна база, се посочва в съобщение на Министерството на търговията от 30 септември. Това съобщи КМГ.

По-конкретно, износът на услуги се е увеличил с 14,7% до 2,3 трилиона юана, докато вносът е нараснал с 2,3% до 2,95 трилиона юана. Дефицитът е намалял с 228 милиарда юана в сравнение със същия период на миналата година.

Търговията с интензивни на знания услуги продължава да расте, като вносът и износът възлизат на 2,03 трилиона юана, което е с 6,7% повече на годишна база.

Търговията с туристически услуги е достигнала 1,45 трилиона юана, което е с 8,6% повече спрямо предходната година. В този сегмент износът е скочил с 57,6% през периода, сочат данните.

По-конкретно, износът на услуги се е увеличил с 14,7% до 2,3 трилиона юана Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?