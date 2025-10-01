ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар в къща в Мюнхен вдигна пожарната накрак, местни съобщили за взрив и изстрели

Пожар Снимка: pixabay

Еднофамилна къща в северната част на Мюнхен рано тази сутрин беше обхваната от пламъци, предаде германският вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" и БТА. 

Мюнхенската противопожарна служба е получила сигнал за пожар в жилище в квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. местно време.

Местни жители съобщават, че са чули взрив и изстрели. Няколко автомобила, паркирани близо до къщата, също са се запалили, добавя германската телевизия "Байеришер Рундфунк 24".

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Силите на реда уверяват местните жители, че инцидентът не представлява заплаха за тях.

Полицията заяви, че недалеч от горящата къща е бил открит ранен човек, но засега не е ясно дали е пострадал при пожара.

По данни на в. "Билд" на мястото на инцидента е намерено човешко тяло, но все още няма официално потвърждение на тази информация, нито на твърденията за изстрели в района.

