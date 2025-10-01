Първи сняг заваля в Босна и Херцеговина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планинските върхове в Босна и Херцеговина осъмнаха тази сутрин под тънка снежна покривка, предаде босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Уебсайтът „БХ Метео“ публикува снимки на падащи снежинки в ранните сутрешни часове по върховете на планината Бeлашница близо до Сараево, на около 2000 м надморска височина, съобщава БТА. Това е първият регистриран снеговалеж за сезона.

Все още няма сняг в по-ниските части на планината, но метеоролозите от сайта казват, че снежната линия ще падне още по-ниско до петък сутринта.

Сутрешната температура на въздуха в Босна днес е била межфу 4 и 10 градуса, на юг до 14, а дневната ще варира между 9 и 15 градуса, на юг до 22, съобщава телевизията. Подобни метеорологични условия се очакват и през следващите дни.