ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2 на сто ...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21404198 www.24chasa.bg

Илон Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

1540
Илон Мъск

Предприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание "Уикипедия", предаде ДПА.

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia.

Мъск, който е собственик на социална медия "Екс", каза, че новата услуга ще бъде „огромно подобрение" спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци. Милиардерът от доста време обвинява Уикипедия в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи, припомня ДПА. Илон Мъск все повече се придържа към десни позиции.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината", пише БТА.

Grok обаче предизвика известни противоречия през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отдаде на погрешно програмиране, припомня ДПА.

Илон Мъск

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание