Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2 на сто ...

МААЕ: Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ

АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война", пише БТА.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП.

АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

