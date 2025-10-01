ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5000 полицаи по улиците на Париж утре, очакват се масови демонстрации

Около 5000 полицаи ще следят за реда в Париж утре по време на поредния ден на синдикална мобилизация. Снимка: Архив

Близо 5000 служители на силите за реда ще бъдат разположени утре в Париж, за да гарантират сигурността по време на поредния ден на синдикална мобилизация, заяви днес полицейският префект на френската столица Лоран Нунес, цитиран от Франс прес.

"Ще разполагаме с много значителни сили: няколко хиляди полицейски служители, военни от жандармерията, сили за вътрешна сигурност, около 5000 души", обяви Нунес пред телевизионния канал Те Еф 1.

В рамките на този втори ден на мобилизация по призив на междусиндикалния форум в Париж ще се проведе шествие, което ще започне в 14:00 ч. (15:00 българско време).

"Както обикновено, всеки път, когато имаме големи междусиндикални дни и демонстрации, се образуват групи от инициатори на улични безредици, които аз ясно разграничавам от останалата част от междусиндикалната демонстрация и по-конкретно от синдикалните организации, където демонстрацията винаги протича много добре", посочи полицейският префект.

Той също така предупреди, че силите на реда "ще осуетят незабавно всякакви опити за блокиране, независимо дали става дума за гимназии, автобусни депа или пътища, пише БТА.

Нунес съобщи още, че е подписал ново разпореждане, разрешаващо използването на дронове от силите на реда за наблюдение на протеста.

