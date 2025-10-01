Георг Георгиев: България и Йордания градят все по-активно партньорство, основано на доверие и приятелство

В рамките на Лидерската среща по линия на Мюнхенската конференция по сигурността в Ал-Ула, Саудитска Арабия, министър Георг Георгиев проведе разговор със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Хашемитско кралство Йордания д-р Айман ал-Сафади.

Срещата потвърди активния политически диалог между двете страни. Министър Георгиев изрази благодарността си пред йорданския си колега по повод оказаната от йорданска страна помощ при евакуацията на 2-ма български граждани и възрастна палестинска гражданка от Ивицата Газа на 29 септември т.г.

"България високо цени открития и конструктивен обмен с Йордания и е готова да работим заедно за още по-силно и взаимноизгодно сътрудничество," подчерта министър Георгиев. В този контекст, първите дипломати на България и Йордания обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в областта на икономиката, търговията, както и отбраната и сигурността. „България приветства възможността за организирането на бизнес форум в Аман, който да подсили контактите между бизнес средите в България и Йордания и да стимулира търговските потоци между двете държави".

Министър Георгиев и д-р ал-Сафади обсъдиха също актуалното развитие на ситуацията в Близкия изток. „Йордания е ключов гарант за стабилността в региона и България подкрепя усилията ѝ за мир и сигурност," заяви първият ни дипломат.

От своя страна д-р Айман ал-Сафади отправи покана към българския си колега за осъществяването на двустранно посещение в Йордания през настоящата година и изрази удовлетворение от динамиката на двустранните отношения: „Йордания цени приятелството си с България и е готова да задълбочава нашето сътрудничество във всички области, които допринасят за стабилност и просперитет на нашите народи.", изтъкна още вицепремиерът ал-Сафади.