Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Над 90 пътници на круизен кораб са болни от норовирус

КАДЪР: Екс/@SavannaSojourns

Над 90 пътници и членове на екипажа на борда на круизен кораб на Royal Caribbean са се разболели от норовирус.

Избухването на епидемията на кораба Serenade of the Seas на Royal Caribbean International, който е отплавал от Сан Диего на 19 септември, е било докладвано в неделя на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ

94 пътници и четирима членове на екипажа са се разболяли по време на пътуването, като основните им симптоми били диария и повръщане, пише "Индипендънт". 

Други симптоми на заболяването са мускулни болки, главоболие, коремни спазми или температура, или три или повече диарийни дефекации в рамките на 24 часа.

На кораба има 1874 пътници и 883 членове на екипажа, което означава, че по-малко от 4% от хората на борда са били заразени. Заради инфекцията екипажът на кораба е засилил процедурите по почистване и дезинфекция, събрал проби от изпражненията на хора със стомашно-чревни заболявания за тестване и е изолирал болните.

„Здравето и безопасността на нашите гости, екипажа и общностите, които посещаваме, са наш основен приоритет. За да поддържаме среда, която поддържа най-високите нива на здраве и безопасност на борда на нашите кораби, ние прилагаме строги процедури за почистване, много от които далеч надхвърлят насоките за обществено здраве", заяви Royal Caribbean пред USA TODAY.

След като отплавал от Сан Диего, корабът бил в Мексико, Панамския канал и Колумбия. Според CruiseMapper, той трябва да приключи пътуването си в Маями в четвъртък.

Случаят е 19-тият избухнал стомашно-чревен инфекциозен фокус на круизен кораб от началото на годината. От тях 14 са причинени от норовирус. Заболяването е причинило 15 от 18 избухнали инфекциозни фокуса на круизи през 2024 г.

КАДЪР: Екс/@SavannaSojourns

