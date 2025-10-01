Унгарският външен министър: ЕС очевидно прилага двойни стандарти спрямо Сърбия

За всички е очевидно, че Европейският съюз прилага двойни стандарти спрямо Сърбия, каза унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за сръбската обществена телевизия РТС.

"Мисля, че за всички е очевидно, че ЕС прилага двойни стандарти и спрямо Сърбия. Защо? Вижте например Украйна. Дали който и да е със здрав разум ще повярва, че Украйна е в по-добро състояние от Сърбия като кандидат? Сериозно ли някой мисли, че Украйна е по-готова да се присъедини към ЕС от Сърбия?", каза Сиярто.

По думите му Украйна е предпочитана за сметка на Сърбия, която според него е много по-подготвена за присъединяване.

"В последните 11 години, откакто седя на масата с европейските министри на външните работи и говорим за разширяване, това, което най-често се чува, е, че процесът трябва да се основава на заслуги. (...) Сърбия го е направила, а Украйна - изобщо", подчерта той.

Сиярто отбеляза, че идеята за вземане на решения в ЕС с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие заради различаващите се мнения на Будапеща не е добра и също я определи като двоен стандарт и даде България и Румъния като пример, пише БТА.

"Те бяха готови да се присъединят към шенгенското пространство, но заради ветото на Австрия, а след това и Нидерландия, не можеха да се присъединят. Някой обвини ли Нидерландия или Австрия, че злоупотребяват с правото си на вето, че нарушават европейското единство? Не. (...) Ако централноевропейска страна каже не за нещо, то веднага се приема като неприемливо и нарушава единството и е шпионин на Путин", отбеляза унгарският министър.