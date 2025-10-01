"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първи сняг заваля в Западна Сърбия. Кадри в профила в Инстаграм с кадри от планината Голия показват падащи снежинки.

"Първият сняг винаги пада в Голия", пише в публикация към кадрите.

След студената сутрин, през деня се очаква облачно време с превалявания от дъжд, докато по високите планини ще падне първият сняг, предупреди днес Републиканският хидрометеорологичен институт, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи, като в планинските райони ще падне между 25 и 50 сантиметра сняг, пише БТА.