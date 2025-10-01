Русия е увеличила интензитета на ударите си срещу в Украйна от далечно разстояние

Русия е увеличила ударите си с дронове и ракети с голям обсег срещу Украйна миналия месец, сочи анализ на Франс прес.

АФП отбелязва, че данните са били публикувани на фона на замразяването на мирните преговори и навлизания на дронове в европейското въздушно пространство, за които беше обвинена Москва.

Анализът на агенцията, който се основава на докладите на украинските военновъздушни сили, показва, че през септември Русия е изпратила 5638 дрона и е изстреляла 185 ракети с голям обсег срещу Украйна, което представлява увеличение с 36% спрямо предходния месец.

През август тези удари са отбелязали спад с 30% в сравнение с юли, което съвпада със засилването на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Именно в средата на август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Преди преговорите Тръмп имаше надежди за ползотворен диалог, но в крайна сметка тази среща не доведе до никакъв напредък, отбелязва АФП. Близо месец след разговорите в Аляска Русия обяви "пауза" в мирните преговори с Киев, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че целта на Москва остава окупацията на цяла Украйна.

През септември Русия е изстреляла рекорден брой дронове - 810, над Украйна в нощта на 6 срещу 7 септември. Тази масирана атака засегна правителствената сграда в центъра на столицата Киев.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че през септември са свалили или пресекли 87% от руските дронове и 68% от ракетите по време на нощните атаки. За целта Украйна е използвала изтребители, хеликоптери, мобилни противовъздушни отбранителни единици, електронно оборудване и нови дронове прехващачи, пише БТА.

В същото време Киев започна преговори с членове на НАТО за обмен на опит в свалянето на руски безпилотни летателни апарати. Тези преговори бяха инициирани след поредица от навлизания във въздушното пространство на страни от НАТО. Европейските страни обвиниха Русия за инцидентите, но Москва отрича да е замесена.

Владимир Путин обяви тридневно примирие с Украйна до 10 май, което съвпадна с големия военен парад на Червения площад в Москва. Оттогава Русия е атакувала Украйна всяка нощ без прекъсване, отбелязва още АФП.