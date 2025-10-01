ЕК: Повечето кибератаки започват с фишинг

С фишинг започват 60 на сто от кибератаките, показват данни, представени днес от Европейската комисия по повод започващия месец на киберсигурността. Целта на инициативата е повишаване на осведомеността и предлагане на насоки за гражданите, така че да бъдат в безопасност онлайн.

Комисията отбелязва, че фишингът е най-често срещаният начин, използван от хакерите, за да преодолеят защитите на електронните устройства и да се опитат да придобият информация или достъп до електронни системи. Фишингът се среща под различни форми, от имейли, които подвеждат потребителите да предоставят чувствителни данни, до фалшиви сайтове, създадени за събиране на данни.

Месецът на киберсигурността е организиран от ЕК и Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), с подкрепата на различни организации. Една от целите е привличането на нови специалисти по киберсигурност, се посочва в съобщението, пише БТА. Комисията допълва, че посегателствата срещу киберсигурността може да доведат до опустошителни последици, включително за ключовата инфраструктура и бизнеса.