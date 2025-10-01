ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21405275 www.24chasa.bg

ЕК: Повечето кибератаки започват с фишинг

808
60 на сто от кибератаките започват с фишинг, показват данни, представени от Европейската комисия. Снимка: Pixabay

С фишинг започват 60 на сто от кибератаките, показват данни, представени днес от Европейската комисия по повод започващия месец на киберсигурността. Целта на инициативата е повишаване на осведомеността и предлагане на насоки за гражданите, така че да бъдат в безопасност онлайн.

Комисията отбелязва, че фишингът е най-често срещаният начин, използван от хакерите, за да преодолеят защитите на електронните устройства и да се опитат да придобият информация или достъп до електронни системи. Фишингът се среща под различни форми, от имейли, които подвеждат потребителите да предоставят чувствителни данни, до фалшиви сайтове, създадени за събиране на данни.

Месецът на киберсигурността е организиран от ЕК и Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), с подкрепата на различни организации. Една от целите е привличането на нови специалисти по киберсигурност, се посочва в съобщението, пише БТА. Комисията допълва, че посегателствата срещу киберсигурността може да доведат до опустошителни последици, включително за ключовата инфраструктура и бизнеса.

60 на сто от кибератаките започват с фишинг, показват данни, представени от Европейската комисия. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание