Турски журналист е бил убит при израелска атака в ивицата Газа

Яхия Барзак, журналист работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е бил убит при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес медията.

Новината беше потвърдена и от ръководителя на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, който в изявление относно случая написа: „Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти, няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва", пише БТА.

„За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него. Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива", написа междувременно генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ в профила си в Екс, споделяйки снимки на загиналия журналист.